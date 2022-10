Shan’L : la diva gabonaise fait monter la chaleur sur la toile avec une photo envoûtante d’elle (image)

La diva gabonaise de la musique, Shan’L ne rate aucune occasion de faire parler d’elle. Elle vient encore de publier une photo dans laquelle elle posait pratiquement nue.

Nominée dans la catégorie « Meilleure artiste féminin de l’Afrique centrale » aux African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA 2022) et au Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud 2022) dans la catégorie « Artistes de l’Afrique centrale », la sulfureuse chanteuse gabonaise Channelle Lekogo, connue plus sous le pseudonyme Shan’L vient encore de mettre feu à la toile.

En effet, pour annoncer la sortie de sa très prochaine nouvelle production musicale, Shan’L a publié une photo ultra-sensuelle, dans laquelle l’on pouvait pratiquement voir tout son corps.

Pour cette nouvelle production, la diva se tourne vers la Bible, plus précisément dans l’histoire du Jardin d’Eden, qui est l’origine de la création de l’humanité selon les rapports de la Bible. « EVE du puissant sud-est (G2) dans le jardin d’éden. Quelque chose se prépare. On continue de booster », a posté la Kinda.

Elle a poursuivi en invitant ses fans à voter pour elle pour ces différents prix. « Pour le Primud prix des musiques urbaines, votez pour NOUS en cliquant sur ce lien, https://primud.ci/categorie/artiste-afrique-centrale. Pour Afrimma voter ici https://afrimma.com/afrimma-vote-2022/. On pousse, on sert, on ne lâche rien. Voteeeeeeeeeeez mes Kindas », a ajouté la chanteuse gabonaise.

Par ailleurs, cette nouvelle publication de la Kinda a rapidement suscité une avalanche de réactions sur la toile. « Belle femme africaine avec tous les atouts au grand complet, sans artifices », « C’est toi la véritable pomme miamiam Shan’L. Salue le photographe de ma part » ; pouvait-on lire dans les commentaires.