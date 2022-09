Shan’l : Critiquée pour sa prise de poids, la chanteuse prend une grande décision

Alors qu’elle fait l’objet d’une vive polémique sur la toile en raison de sa prise de poids très remarquable, la chanteuse gabonaise Shan’l a finalement décidé de réagir. L’artiste a pris une grande décision qu’elle vient d’ailleurs d’annoncer à ses fans à travers sa page Facebook.

Les dernières apparitions publiques de la chanteuse Shan’l suscitent des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Pour cause, les internautes ne cessent de lui reprocher sa prise de poids qui devient de plus en plus remarquable. Si pour certains, cela n’affecte en rien la beauté de la chanteuse, d’autres internautes ne manquent pas de revenir sur le même sujet à chaque sortie publique de l’artiste.

Fatiguée donc de répondre à toutes les critiques sur son physique ces derniers jours, la Kinda a décidé de passer à l’action. En effet, la chanteuse qui a été récemment décorée chevalier de l’ordre du mérite national gabonais, s’est mise au sport comme le montre les nouveaux clichés postés sur ses différents sociaux .

Déterminée à atteindre assurément son objectif dans un délai raisonnable, Channelle Lekogo de son vrai nom s’est offerte les services d’un coach professionnel. Sur la plupart des photos, l’on peut voir le coach sportif aux côtés de la chanteuse. Une décision qui a été fortement applaudie par ses fans comme le prouvent les nombreux commentaires d’encouragement à l’endroit de la Kinda.