Shakhtar – FC Barcelone: les compos officielles des deux équipes

Le Barça affronte le Shakhtar Donetsk ce mardi à Hambourg en Allemagne, dans le cadre de la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

En tête du groupe H avec trois victoires en trois sorties, le Barça se qualifierait pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas d’un nouveau succès ce mardi. Une mission dans les cordes des Blaugranas qui affrontent le Shakhtar Donetsk à Hambourg en Allemagne, dans le cadre de la quatrième journée de phase de groupe.

Pour ce match, l’entraineur Xavi a aligné un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages et le quatuor Joao Cancelo-Ronald Araujo-Andreas Christensen-Marcos Alonso en défense. Gavi, Oriol Romeu et Ilkay Gündogan forment l’entrejeu. Seul en pointe, Robert Lewandowski est placé juste devant Raphinha et Ferran Torres.

En face, le Shakhtar opte pour un 4-1-4-1 avec Dmytro Riznyk dans les cages. En défense, on retrouve Giorgi Gocholeishvili, Yaroslav Rakitskiy, Valeriy Bondar et Mykola Matviyenko. Taras Stepanenko est placé en sentinelle. Seul en pointe, Danylo Sikan est soutenu par Oleksandr Zubkov, Heorhii Sudakov, Dmytro Kryskiv et Newerton.

Les compositions officielles

Shakhtar Donetsk : Riznyk – Gocholeishvili, Rakitskiy, Bondar, Matviyenko – Stepanenko – Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Newerton – Sikan

FC Barcelone : Ter Stegen – Cancelo, Araujo, Christensen, Alonso – Gavi, Romeu, Gündogan – Raphinha, Lewandowski, Torres