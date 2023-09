Séville: Sergio Ramos victime d’un cambriolage

- Publicité-

Sergio Ramos a été victime d’un cambriolage mercredi dernier, pendant le match Séville-Lens en Ligue des champions, informe la presse espagnole.

Mercredi dernier, le FC Séville recevait le RC Lens en première journée de Ligue des champions. Une rencontre soldée par un score de parité (1-1). Titulaire pour l’occasion, Sergi Ramos n’a pas su empêcher le club francilien de repartir d’Andalousie avec le point du nul. Ce qui lui a d’ailleurs valu quelques critiques en fin de match. Ce n’est cependant pas le seul ennui pour l’ancien international espagnol, qui a également vu sa maison dévaliser par des cambrioleurs.

Comme le rapporte le média Estadio Deportivo, les voleurs ont profité de l’absence du joueur pour pénétrer dans sa maison la plus connue, la « Finca La Alegria« , située en périphérie de Séville. D’après le journal ibérique, les malfaiteurs ont emporté de montres, de bijoux, de vêtements et d’argent, sous le regards apeuré des quatre enfants de l’ancien capitaine du Real Madrid et de leur nourrice. Pilar Rubio, l’épouse de Ramos, était absente pour des raisons professionnelles au moment des faits.

- Publicité-

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le défenseur espagnol fait l’objet d’un cambriolage. En 2012, sa maison de Madrid avait été cambriolée, mais il s’y trouvait alors avec son frère. Les cambrioleurs se sont enfuis lorsqu’ils ont remarqué des personnes dans la maison.

Articles similaires