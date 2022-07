Session criminelle de Cotonou: un dossier de braquage transféré devant la CRIET

La session criminelle actuellement en cours au tribunal de Cotonou a examiné ce lundi 18 Juillet 2022 un dossier de braquage de véhicule de convoyage d’argent. Mais à l’ouverture du procès, le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant la CRIET.

Le dossier relatif au braquage à Cotonou d’un véhicule de convoyage d’argent sera désormais examiné par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). C’est qui est décidé ce lundi 18 Juillet par le tribunal de Cotonou actuellement en session criminelle.

Inscrit au rôle de ce lundi 18 Juillet, le tribunal de Cotonou s’est déclaré incompétent à l’ouverture du procès et a renvoyé le dossier devant la juridiction spécialisée de Porto Novo.

Dans ce dossier de braquage de véhicule de convoyage d’argent, quatre personnes sont mises en causes dont trois agents d’une société de sécurité qui ont soutiré avec violence une somme de 1 Milliards deux cent soixante et quatorze millions cinq cent milles francs cfa au cours d’un convoyage de fonds.

Après le rappel du dossier, le représentant du ministère public a rappelé qu’il est du ressort de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), tout dossier dont le montant incriminé est égal ou supérieur à 100 millions de francs cfa. Il a invité le tribunal à se déclarer incompétent.

Face à l’opposition des avocats des accusés sur la demande du représentant du ministère public, le président du céans suspend l’audience pour délibérer sur la compétence ou non du tribunal de Cotonou. A la reprise, le tribunal s’est déclaré incompétent et a envoyé le dossier devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).