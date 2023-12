Sessimè maman comblée : la diva béninoise dévoile enfin le prénom de sa fille (photo)

- Publicité-

Cinq mois après la naissance de sa fille, la chanteuse béninoise Sessimè a dévoilé le nom de sa princesse à sa communauté de fans. Elle l’a fait à travers une publication sur sa page Facebook.

La diva de la musique béninoise Christelle Bidossessi Guedou, connue plus sous le pseudonyme Sessimè a connu la joie d’être maman au cours du mois de juillet 2023.

Quelques mois après la venue au monde de la jolie princesse, Sessimè a finalement révélé son prénom. En effet, elle a publié une photo d’elle et de sa fille sur sa page Facebook ce dimanche 17 décembre 2023. En légende à cette photo, l’interprète de « Tatouage », a révélé que sa fille se nomme Athara, ce qui signifie « Couronne ».

« Je ne serai plus jamais cette femme stérile dont le monde a parlé. Mon Dieu s’est manifesté pour moi et je suis devenue Maman Athara. Il a posé sur ma tête une couronne de gloire pour la vie et j’espère être à la hauteur de ce nouveau rôle jusqu’au bout », pouvait-on lire sur sa page.

- Publicité-

Elle a poursuivi en priant pour toutes ces femmes qui sont en attente de cette grâce. « Mes chères lumières si précieuses pour moi, en quête de votre bout de chou, soyez fortifiées dans la foi. Le plan de Dieu s’accomplit toujours en son heure et vous recevrez, vous aussi vos couronnes de gloire », a écrit Sessimè.

Les internautes n’ont pas manqué de féliciter la chanteuse à travers leurs commentaires.