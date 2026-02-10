Sérieux, ça fait 15 ans qu’elle se balade dans les fermes

Karine Le Marchand , en pleine promotion de son documentaire Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration diffusé sur M6, est au centre d’une vive polémique après des propos tenus lundi 9 février sur le plateau de CNews qui ont suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux et dans le monde politique. Invitée par Pascal Praud, l’animatrice a évoqué un souvenir personnel lié à ses premières expériences à Paris, remarque qui a été perçue par de nombreux internautes comme problématique.

Sur le plateau, Karine Le Marchand a raconté avoir ressenti de la peur en voyant, dans un RER, des personnes dont l’apparence lui était alors inhabituelle, en précisant qu’il s’agissait notamment d’individus qu’elle a identifiés comme noirs ou musulmans, voire arabes. Elle a ajouté qu’avec le temps elle s’était habituée et n’éprouvait plus cette crainte. Ces confidences, diffusées lors de l’entretien avec Pascal Praud, ont rapidement été partagées et commentées en ligne.

Les réactions ont été nombreuses : internautes et personnalités politiques ont qualifié ces propos de racistes. Citée sur le réseau X, l’élue de La France insoumise Ersilia Soudais a annoncé avoir saisi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), dénonçant des « propos racistes » tenus et « accueillis par des rires complices » sur le plateau.

Réactions et prise de position de Philippe Etchebest

Parmi les critiques, le chef étoilé Philippe Etchebest a pris la parole sur Instagram pour exprimer son agacement envers l’animatrice. Connu pour son franc-parler, il a d’abord reconnu le succès et la longévité de Karine Le Marchand, rappelant sa place au sein du paysage audiovisuel grâce au programme L’Amour est dans le pré.

Sur son compte, Etchebest a reproché à l’animatrice les avantages qu’elle retirerait, selon lui, de ses visites chez les agriculteurs : cadeaux et produits offerts lors des tournées dans les exploitations, qu’il a décrits comme « gratuits » pour elle. Le chef a évoqué la fréquence de ces visites — quinze ans selon ses propos — et le fait que les agriculteurs lui apporteraient régulièrement de la nourriture et des produits.

Critique mêlée d’ironie, sa prise de parole a souligné la notoriété de Karine Le Marchand et l’attention dont elle bénéficie auprès des candidats et des participants de son émission. Etchebest a expliqué qu’au-delà de l’argent perçu par l’animatrice, ce sont les présents offerts par les agriculteurs qui lui posent question.

