Série A: Victor Osimhen égale un record de George Weah

L’attaquant de Naples, Victor Osimhen, a égalé dimanche le record de buts en Serie A de l’ancienne star de l’AC Milan, George Weah.

Osimhen a égalé le record de buts de Weah après avoir marqué un but lors de la victoire 2-0 de Naples en Serie A contre la Sampdoria dimanche soir. Son but contre la Sampdoria signifie qu’Osimhen est devenu le deuxième joueur africain à marquer plus de dix buts en trois saisons différentes de Serie A, après Weah avec l’AC Milan (en 1995/96, 1996/97 et 1997/98).

De plus, Osimhen, 24 ans, est le premier joueur à atteindre dix buts en Serie A cette saison. Une nouvelle réalisation de l’international nigérian qui permet à son équipe de retrouver la victoire après la défaite face à l’Inter Milan (0-1) mardi dernier. Osimhen et un but tardif d’Eljif Elmas ont réglé le match pour Napoli qui a désormais sept points d’avance en tête du classement devant la Juventus qui est deuxième avec 37 points.

« N’importe quel joueur peut faire la différence », a réagi le buteur des Super Eagles à DAZN sur son but au coup de sifflet final. « Je tiens à féliciter l’équipe, nous méritons la victoire (….) Ce n’était pas un bon match contre l’Inter Milan, c’est important que nous commencions bien ici. La Sampdoria est une bonne équipe, nous avons montré du respect, nous sommes venus ici pour la victoire et je suis heureux de marquer un but pour l’équipe », a-t-il ajouté.