Serie A: plusieurs joueurs visés par un scandale d’escortes sexuelles

Une investigation judiciaire menée à Milan a mis en cause un système structuré de soirées privées associées à de l’exploitation de la prostitution. Dans le viseur des autorités, une clientèle aisée, parmi laquelle pourraient figurer plusieurs joueurs de Serie A, sur fond de prestations haut de gamme et de flux financiers suspects.

Une enquête judiciaire ouverte à Milan jette une lumière crue sur un système présumé mêlant soirées privées et exploitation de la prostitution, dans lequel figurerait une clientèle fortunée, incluant plusieurs joueurs évoluant en Serie A. Selon les premiers éléments de l’enquête, les clients se voyaient proposer des prestations haut de gamme, combinant sorties dans les établissements nocturnes de la ville, hébergement et présence d’escortes. Des offres « clés en main » dont le coût pouvait atteindre plusieurs milliers d’euros.

Les investigations, menées par la Guardia di Finanza sous l’autorité du parquet milanais, ont conduit à la mise en résidence surveillée de plusieurs individus soupçonnés d’avoir structuré ce réseau. Au cœur du dispositif : une société d’événementiel basée en périphérie de Milan, utilisée comme façade pour organiser ces soirées et recruter des femmes chargées d’accompagner les clients.

Les enquêteurs décrivent un système bien rodé, où les participantes étaient hébergées sur place et rémunérées pour des prestations lors d’événements privés. Les flux financiers analysés révèlent par ailleurs un train de vie sans commune mesure avec les revenus officiellement déclarés, laissant présumer des activités illicites à grande échelle. Si aucun nom de joueur n’a été officiellement confirmé à ce stade, cette affaire pourrait rapidement éclabousser le football italien. Elle souligne, une nouvelle fois, les dérives potentielles liées à certains cercles de pouvoir et d’influence gravitant autour du sport professionnel.