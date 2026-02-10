Serge Lama (82 ans) bouleversé par la mort de Johnny Hallyday

Serge Lama , icône de la chanson française, est revenu publiquement sur ses problèmes de santé et sur la disparition de son ami Johnny Hallyday . Retiré de la scène pour des raisons médicales depuis plusieurs années, l’artiste a accepté de parler de son long parcours, depuis ses débuts dans les années 1960 jusqu’à la sortie d’un documentaire retraçant soixante ans de carrière, programmé en salle le 11 février 2026.

Serge Lama, icône de la chanson française, est revenu publiquement sur ses problèmes de santé et sur la disparition de son ami Johnny Hallyday. Retiré de la scène pour des raisons médicales depuis plusieurs années, l’artiste a accepté de parler de son long parcours, depuis ses débuts dans les années 1960 jusqu’à la sortie d’un documentaire retraçant soixante ans de carrière, programmé en salle le 11 février 2026.

Les débuts de Serge Lama remontent au milieu des années 1960. Né Serge Chauvier et rebaptisé pour la scène, il rencontre en 1964 la pianiste Jackie Bayard, qui l’oriente vers la musique. Il se produit dans un cabaret lors de spectacles de Barbara et attire l’attention de la productrice Renée Lebas. Son premier disque 45 tours reçoit un « succès d’estime » et lui permet d’entrer progressivement dans le paysage musical français.

L’escalade vers la notoriété est brutalement interrompue l’année suivante par un grave accident de la route. Serge Lama voyageait avec sa fiancée de l’époque, Liliane Benelli, et le frère d’Enrico Macias. Le véhicule, conduit par Jean-Claude Ghrenassia, heurte un arbre ; Liliane Benelli décède sur le coup. Polytraumatisé, le chanteur reste hospitalisé un an et subit de nombreuses opérations pour tenter de retrouver la santé.

Publicité

De la renaissance artistique aux confidences sur Johnny Hallyday

Après cette période de convalescence, Serge Lama reprend sa carrière. En 1968, il publie l’album D’aventures en aventures, dont la chanson-titre devient un des standards de son répertoire. Il sort ensuite l’album Superman, qui comprend notamment une adaptation de « Apeman » des Kinks et une reprise de « Bird on the Wire » de Leonard Cohen transformée en « Vivre tout seul ».

En 1971, Serge Lama représente la France au concours de l’Eurovision avec le titre Un jardin sur la Terre. Deux ans plus tard, il signe le tube majeur Je suis malade, qui marque un tournant dans sa reconnaissance par le grand public. D’autres succès suivent, comme Les P’tites femmes de Pigalle et Femme, femme, femme, renforçant sa place dans le patrimoine de la chanson française.

Ces dernières années, l’artiste a réduit ses apparitions publiques. Selon ses déclarations au micro de RTL, il a arrêté de se produire il y a environ trois ans et évoque des douleurs qui l’empêchent de rester debout longtemps. Face aux contraintes physiques, il déclare : « Je vais bien mais je vais mal ! » et explique qu’il ne peut plus chanter en concert en raison de ces problèmes.

Publicité

Le 11 février 2026 sort en salles un documentaire réalisé et produit par David Serero, qui retrace soixante ans de carrière de Serge Lama et mêle archives et témoignages. On y retrouve les interventions de personnalités telles que Lara Fabian, Carla Bruni, Bénabar et Patrick Sébastien.