Serge Kassy: Traité d’avare par Yvidero, le reggae man ivoirien sort du silence

Alors qu’il a été récemment traité d’homme avare par Yvidero, le reggae man ivoirien Serge Kassy vient de sortir de son silence pour répondre à la web humoriste. C’est à travers un message titré « Commission pour ma frangine Yvidero » que le chanteur a démenti les propos de l’actrice.

L’émission Yvidero’Show du 20 janvier 2023 dernier a été consacré à la commémoration des 34 ans de décès de Fulgence Kassy, le brillant journaliste et un animateur de télévision ivoirien. Lors de ce numéro spécial, l’animatrice Yvidero a profité pour parler de ses rapports avec le chanteur Serge Kassy. « Serge Kassy a été mon premier pointeur à Paris, son problème est qu’il est avare », a révélé la web humoriste.

Alors que cette déclaration a très vite alimenté les débats sur les réseaux sociaux, le principal concerné est sorti pour répondre aux accusations de l’animatrice de Yvidero’Show.

« La femme qui partage mon quotidien depuis des années, me charge de te dire, qu’on a souvent dit tout de son homme, tu peux aussi dire tout sur son homme, sauf d’être un homme avare. Car, ça c’est loin d’être cet homme avec qui elle est depuis belle lurette. Frangine, je me suis vraiment marré après ta sortie inattendue sur le plateau de ce buzz qui a été surtout celui qu’ on à retenu après avoir vu ton émission sur cette chaîne NCI qui, qui rendait hommage à Roger fulgence », a répliqué la star de reggae à la web humoriste et animatrice.

Après cette réponse du chanteur, Yvidero est revenue à la charge, mais cette fois-ci pour reprendre avec humour les propos de son « premier pointeur ». « Dites à mon Serges Kassy que la monnaie a été demandée oui ou non ? C’est cette Côte d’Ivoire que nous voulons avec nos petites blagues fraternelles. À très vite sur la terre de tes ancêtres grand artiste », a-t-elle écrit sur sa page Facebook avec des stickers de rire.