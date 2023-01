Serey Die: sa compagne Josey honore la Côte d’ivoire aux Afrima Awards 2023

L’année 2023 commence bien pour la chanteuse ivoirienne Josey. Nominée au Afrima Award 2023, la compagne de Serey Die a été élue meilleure artiste féminine lors de la 8ème édition de la cérémonie de remise de prix de All Africa Music Awards, qui s’est déroulée le dimanche 15 janvier au Sénégal.

Bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse Josey. Après avoir traversé une zone de turbulence en proie à une polémique incessante relative à sa relation amoureuse avec le footballeur Serey Die, la chanteuse ivoirienne Josey retrouve peu à peu sa lettre de noblesse.

Nominée dans la même catégorie que les stars de L’Afro beat Nigérian tel que Tiwa Savage , Yemi Alade et Tems, la chanteuse Gnakrou Josée Priscille de son vrai nom a réussi à tirer son épingle du jeu. Lors de la cérémonie de distinction ce dimanche à Dakar, le premier prix de cette catégorie a été décerné à l’auteur du titre zambeleman.

Très honorée par cette nouvelle distinction, qui est d’ailleurs la première de l’année 2023, la chanteuse n’a pas manqué d’adresser sa gratitude à tous ses fans, ivoiriens et africains.

« Je voudrais juste bénir DIEU de vous avoir dans ma vie. J’ai eu la nouvelle ce matin et je ne peux qu’être reconnaissante à vous tous, qui avez cru en moi au point de me pousser à cette victoire. Que DIEU se souvienne de vous et vous rende à l’infini tout ce que vous faites pour moi. Les Amazones de Josey et tous ceux qui ont eu à poser leurs votes… Chez Nous on dit : » Si tu entends les oiseaux chanter ce matin, sache que c’est moi qui les ai envoyé te dire Merci « . On célébrera tout ça le 11 Février à l’esplanade du Palais de la Culture », a-t-elle écrit dans un post sur sa page Facebook.

A noter que le rappeur ivoirien le plus en vogue du moment, Didi B a également réussi à se démarquer lors de l’évènement majeur consacré à la culture africaine. Le jeune rappeur a remporté le prix de la meilleur chanson de l’année grâce à sa chanson à succès TALA.