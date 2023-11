Serey Dié ruiné? Indexé sur la toile, Hassan Hayek répond aux spéculations

- Publicité-

L’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié, est au cœur d’une polémique de ruine financière depuis quelques jours. Suscitant ainsi l’attention, son meilleur ami, Hassan Hayek, a réagi pour mettre fin aux rumeurs.

Il circule depuis quelques jours des rumeurs selon lesquelles Serey Dié serait ruiné. Largement identifié par ses fans pour répondre à la polémique, Serey Dié a eu une réaction hilarante qui semble donner raison à ses détracteurs.

« Le 07 novembre c’est mon anniversaire hooo. Opération chaque ivoirien 1000 FCFA, si tu m’offres une voiture aussi je prends. N’oubliez pas que j’ai pleuré pour le drapeau. Le Ruiné », a-t-il écrit.

Très vite, les internautes qui sont familiers avec le célèbre footballeur ont compris l’ironie derrière cette demande. Mais ce n’est malheureusement pas le cas pour certains internautes moins avertis. Ces derniers continuent de croire en la faillite de Serey Dié, agissant comme s’ils gagnaient quelque chose à cette supposée situation précaire.

Mieux, ils vont même jusqu’à chercher les responsables de cette prétendue déchéance du footballeur, et Hassan Hayek est l’un des noms qui revient régulièrement. « Il y a beaucoup de spéculations sur beaucoup de choses, beaucoup de jeunes écrivent tout et n’importe quoi, sans comprendre ce qui se passe réellement. Et plusieurs fois j’avais dit que j’allais en référer aux autorités, mais après, quand on rentre sur les messages des commentaires, les profils des gens, je crois que ça ne vaut pas la peine d’hypothéquer la vie des gens par rapport à des choses qui sont vraiment incompréhensibles… », a-t-il déclaré.

Hassan Hayek a ainsi réaffirmé son amitié solide avec Serey Dié et a mis fin aux spéculations entourant leur relation. « Je ne sais pas si Serey a de l’argent ou pas, tout comme Serey ne sait pas si j’en ai ou pas. Notre amitié n’a jamais été basée sur une question d’argent, et elle n’est pas influencée par les décisions que chacun de nous prend dans sa vie », a répondu le fondateur de l’association de secouristes bénévoles.