Serey Die: « la première fois que j’ai donné de l’argent à Josey, c’est après la naissance de notre fils »

Sous le feu des critiques depuis l’officialisation de sa relation avec Josey, Serey Die ne manque pas de faire parler de lui. Dans une récente sortie sur les réseaux sociaux, l’ex footballeur a répondu aux rumeurs selon lesquelles Josey serait avec lui pour son argent.

En pleine spectacle au palais de la culture le samedi 11 février 2023, Josey a publiquement fait une déclaration qui a fait beaucoup de vagues sur la toile. La chanteuse a fait monter sur scène son compagnon Serey Die, avant de lui faire savoir qu’elle n’est pas avec lui à cause de son argent, comme ce qui se raconte sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui 11 février 2023, cela fait 8 ans que nous sommes ensemble. 8 ans d’amour sincère. Quand je faisais ta connaissance, ma carrière marchait bien déjà. J’avais donc mon argent. Donc, je ne suis pas avec toi pour ton argent. Je suis avec toi parce que je t’aime sincèrement« , a-t-elle déclaré après avoir remercié le footballeur pour l’avoir assumé publiquement malgré les critiques.

Très vite, cette déclaration de Josey a suscité de vives réactions sur la toile Alors que certains internautes incrédules accusent Josey d’avoir menti, son compagnon Serey Die est monté au créneau pour réagir à propos de cette situation qui fait polémique.

Dans un récent live Tik-Tok, l’ancien milieu défensif de FC Sion a réagi à la polémique. Lors de cette session en direct, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a expliqué que la première fois où il a donné de l’argent à Josey, c’était après la naissance de leur fils Schama. Il a affirmé que leur relation était basée sur l’amour et le respect mutuel et non sur l’argent. « La première fois que j’ai donné de l’argent à Josey, c’est après la naissance de notre fils Schama« , a expliqué Serey Die dans sa vidéo.

Pour rappel, depuis que l’ancien footballeur ivoirien Serey Die a officiellement assumé sa relation avec la chanteuse Josey sur les réseaux sociaux et à la télévision en mai 2022, le couple ne se cache plus. Cependant, leur relation a été toujours au centre de nombreuses controverses après la naissance de leur deuxième enfant. L’international ivoirien est accusé d’avoir abandonné sa femme légale Aline.