Serena Williams fait ses débuts avec son baby bump au Met Gala

La superstar du tennis à la retraite, Serena Williams, a dévoilé lundi son dernier projet sur le tapis rouge du Met Gala à New York – elle est enceinte de son deuxième enfant.

« J’étais tellement excitée quand Anna Wintour nous a invités tous les trois au Met Gala« , a déclaré Williams sur Instagram juste avant son arrivée au Metropolitan Museum of Art, vêtue d’une robe noire et blanche, pour la plus grande soirée de mode de l’année.

Sur les photos, la grande joueuse de tennis de 41 ans est vue en train de poser dans une robe noire et blanche avec son mari Alexis Ohanian, le fondateur de Reddit, et berçant le baby bump. Williams et Ohanian sont déjà parents d’Olympia, née en septembre 2017.

L’année dernière, Williams – qui a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple et plusieurs médailles d’or olympiques tout au long de sa longue carrière – a fait ses adieux au tennis à l’US Open. « Je suis prête à être maman, à explorer une version différente de Serena« , avait-elle déclaré à l’époque.

L’année dernière, dans un essai pour le magazine Elle, Williams a décrit les difficultés qu’elle a rencontrées pour donner naissance à Olympia, éventuellement par césarienne d’urgence, et comment elle a souffert de caillots sanguins dans ses poumons peu de temps après.

Williams n’était pas la seule personne à révéler son baby bump au Met Gala. Le mannequin Karlie Kloss a également confirmé sa deuxième grossesse lors de l’événement.

