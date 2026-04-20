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Septennat 2026-2033: GERDDES Afrique invite Wadagni à travailler pour le bien-être de tous

Le Groupe d’Études et de Recherches pour la Démocratie et le Développement économique et social en Afrique (GERDDES Afrique) a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni, à la suite de sa victoire à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Elections Générales 2026 au Bénin
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Septennat 2026-2033: GERDDES Afrique invite Wadagni à travailler pour le bien-être de tous
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Dans un communiqué rendu public, le groupe de réflexion panafricain salue la « brillante victoire » du nouveau président élu et met en avant le caractère apaisé du scrutin, qu’il juge conforme aux principes démocratiques.

GERDDES Afrique souligne que l’élection s’est déroulée dans un climat relativement serein, malgré un paysage politique jugé moins animé que lors de précédentes consultations.
L’organisation a également relevé la participation notable des électeurs, vue comme un signe d’engagement citoyen dans le processus démocratique, ainsi que le rôle joué par les acteurs institutionnels pour garantir la tenue du scrutin.

En félicitant Romuald Wadagni, GERDDES Afrique formule le vœu que son mandat soit placé sous le signe de la cohésion nationale, de la consolidation des institutions et du progrès social. Le communiqué appelle par ailleurs au renforcement du dialogue entre les différentes composantes de la société béninoise, afin d’assoir une gouvernance inclusive et durable pour le bien-être de toutes les filles et fils du Bénin.

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