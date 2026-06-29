Sénégal : vive tension à l’Assemblée, un député de l’opposition évacué de force

L’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution a viré à l’incident ce lundi 29 juin 2026 à l’Assemblée nationale du Sénégal. Une vive altercation a opposé le député de l’opposition Abdou Mbow à la majorité, avant son évacuation par les forces de sécurité parlementaires.

L’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution a provoqué de vives tensions ce lundi 29 juin 2026 à l’Assemblée nationale du Sénégal. La séance plénière a été marquée par un affrontement verbal entre le député de l’opposition Abdou Mbow et les députés de la majorité PASTEF-Les Patriotes.

Au cours de son intervention, Abdou Mbow a vivement critiqué les députés de la majorité, les qualifiant notamment de « fascistes ». Ses propos ont rapidement provoqué une montée de tension dans l’hémicycle.

Malgré les injonctions de la présidence de séance, le député a refusé de quitter le pupitre. Face à cette situation, les forces de sécurité parlementaires sont intervenues pour l’évacuer de l’Assemblée, une intervention réalisée manu militari sous les regards des autres députés.

Les images de cette évacuation se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Cet incident illustre le climat politique particulièrement tendu qui entoure le débat sur la révision de la Constitution au Sénégal.