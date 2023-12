Sénégal: un cadre d’Aliou Cissé forfait pour la CAN 2023

Le Sénégal sera privé de Bouna Sarr pour la CAN 2023, alors que le défenseur du Bayern Munich est victime d’une grave blessure au genou.

Gros coup dur pour le Sénégal, à quelques semaines de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga seront privés de Bouna Sarr pour la CAN 2023. Le défenseur de 31ans est forfait pour le tournoi en raison d’une blessure au genou.

Le joueur du Bayern Munich s’est déchiré un ligament croisé lors d’un match avec son club. Selon un communiqué publié sur le site Internet du club allemand, l’international sénégalais sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines.

« Bouna Sarr a subi une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche lors d’un entraînement. L’arrière latéral sénégalais a été opéré avec succès vendredi et sera donc absent pour les prochains mois », lit-on. Même si la durée d’indisponibilité du joueur n’a pas été dévoilée, il est peu probable que ce dernier refoule à nouveau les pelouses avant la fin de la saison.

Un nouveau coup dur pour Bouna Sarr qui n’a disputé que deux minutes la saison dernière. Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Le Sénégal est logé dans le groupe C, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée.

Kreuzbandriss – Bouna Sarr erfolgreich operiert.



Gute Genesung, Bouna! 🙏 — FC Bayern München (@FCBayern) December 1, 2023