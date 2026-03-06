Sénégal : suppression de 19 agences publiques pour économiser 83,8 millions d’euros en trois ans

Le gouvernement sénégalais a annoncé la suppression prochaine de 19 agences publiques et parapubliques, selon un communiqué rendu public à l’issue du Conseil des ministres daté du 4 mars 2026.

Le gouvernement sénégalais a annoncé la suppression prochaine de 19 agences publiques et parapubliques, selon un communiqué rendu public à l’issue du Conseil des ministres daté du 4 mars 2026.

Cette décision s’inscrit dans une logique d’économies : l’exécutif vise à dégager 55 milliards de francs CFA sur une période de trois ans grâce à cette rationalisation des structures étatiques.

Le pays traverse une tension fiscale importante. Le déficit budgétaire est évalué à près de 14 % du produit intérieur brut, tandis que la dette du secteur public et parapublic atteignait, de façon provisoire, 132 % du PIB à la fin de l’année 2024.

Publicité

Le communiqué met en avant la nécessité d’ajuster l’appareil public pour alléger la charge financière pesant sur les comptes de l’État et limiter l’aggravation du ratio dette/PIB.

Conséquences et suite attendue

La suppression de ces établissements devrait permettre de réduire certaines dépenses de fonctionnement, mais elle soulève aussi des questions sur l’organisation des services concernés et l’impact sur les emplois dans le secteur parapublic.

Le gouvernement devra préciser le calendrier d’application et les modalités pratiques de cette réforme, ainsi que les mesures d’accompagnement envisagées pour gérer les transferts de missions ou les éventuelles restructurations du personnel.