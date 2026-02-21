Sénégal : marche symbolique à Dakar contre les violences policières

La communauté universitaire de Dakar est en deuil et la tension reste palpable après les événements tragiques survenus sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop. Un étudiant, Abdoulaye Ba, a trouvé la mort dans ces affrontements, plongeant parents, camarades et observateurs dans une profonde émotion.

Ce samedi 21 février, une marche à portée essentiellement symbolique a traversé le centre de Dakar : environ cinquante personnes y ont pris part pour exprimer leur rejet des violences policières et leur solidarité envers les victimes.

Cette mobilisation a été lancée par un collectif rassemblant plusieurs formations estudiantines, des organisations d’élèves et des militants civiques, qui se sont retrouvés pour dénoncer les incidents et attirer l’attention sur la gravité de la situation.

L’entrée des forces de l’ordre sur le campus, filmée et relayée sur les réseaux, ainsi que des séquences montrant des actes de brutalité, ont profondément choqué l’opinion publique nationale.

Réactions et attentes

Les images diffusées ont ravivé l’indignation chez de nombreux Sénégalais, d’autant que beaucoup espéraient une rupture avec ce type de pratiques depuis l’arrivée des nouvelles autorités, en 2024. Pour l’heure, la scène politique et sociale reste marquée par l’émotion et l’interrogation.

Sur le pavé dakarois comme au sein des milieux estudiantins, la mort d’Abdoulaye Ba suscite une vive émotion et relance le débat sur les rapports entre forces de l’ordre et établissements d’enseignement supérieur.