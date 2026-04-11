Sénégal : l’opposition intensifie la contestation contre les réformes de la majorité Pastef

Au Sénégal, le climat politique se tend autour d’une série de réformes portées par la majorité issue du parti Pastef. Depuis plusieurs semaines, les forces d’opposition multiplient les initiatives — sur le terrain juridique, politique et social — pour contester des textes qu’elles jugent contraires aux équilibres démocratiques. En toile de fond, un bras de fer s’installe avec le pouvoir dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye.

Plusieurs lois adoptées ou en discussion cristallisent les critiques. Parmi elles, la modification du code électoral suscite de vives réactions. L’opposition estime que ce texte pourrait favoriser le retour de certaines figures politiques, notamment Ousmane Sonko, en redéfinissant les conditions de perte et de rétablissement des droits civiques. Elle y voit une utilisation partisane de la législation électorale.

Autre point de friction : une réforme institutionnelle encadrant le droit de dissolution de l’Assemblée nationale. Présentée par la majorité comme un mécanisme de stabilisation politique, elle est perçue par ses détracteurs comme une tentative de verrouillage durable du pouvoir parlementaire.

S’y ajoutent des textes sensibles sur les questions de société et de justice, notamment le durcissement de la législation contre l’homosexualité et une loi interprétative de l’amnistie adoptée en 2024. Ces mesures sont dénoncées par l’opposition comme des instruments de contrôle politique et de « justice sélective ».

Une contestation sur plusieurs fronts

Face à ces réformes, l’opposition déploie une stratégie multidimensionnelle. Sur le plan institutionnel, plusieurs groupes parlementaires, dont Takku Wallu et des députés non-inscrits, ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi interprétative de l’amnistie. Ils invoquent notamment une atteinte au principe d’égalité devant la loi et à la séparation des pouvoirs.

Parallèlement, des mobilisations de rue ont été observées à Dakar, rassemblant militants politiques, syndicats et organisations de la société civile. Les manifestants dénoncent des réformes jugées autoritaires et réclament davantage de transparence ainsi que le respect des libertés publiques.

Dans l’espace public, la contestation s’exprime également à travers des tribunes, des débats médiatiques et des meetings politiques. L’opposition accuse la majorité de trahir ses promesses de rupture et appelle à l’ouverture d’un dialogue inclusif sur les réformes en cours.

Concernant la loi sur l’homosexualité, la contestation reste plus mesurée. Certains députés, à l’image de Thierno Alassane Sall, ont refusé de soutenir le texte, dénonçant une démarche jugée démagogique ou diversionniste. D’autres élus ont opté pour l’abstention.

Dans un contexte social marqué par une forte sensibilité religieuse et culturelle sur ces questions, l’opposition privilégie des critiques indirectes, souvent axées sur les enjeux politiques et les risques de stigmatisation, plutôt qu’un engagement frontal en faveur des droits des minorités sexuelles.

Des effets politiques contrastés pour Pastef

Ces contestations produisent des effets ambivalents sur la majorité. À court terme, certaines réformes, notamment celles liées aux valeurs sociétales, renforcent son ancrage auprès d’une base conservatrice et contribuent à maintenir la cohésion de son électorat.

Mais à plus long terme, les critiques alimentent une érosion progressive de son image de parti de rupture. Accusé de reproduire des pratiques qu’il dénonçait auparavant, Pastef fait face à des interrogations croissantes sur sa capacité à incarner un renouveau démocratique.

Dans le même temps, l’opposition semble tirer parti de cette situation pour se restructurer. En combinant recours juridiques, mobilisation sociale et communication politique, elle cherche à reconstituer un contre-pouvoir crédible face à la majorité.

L’histoire qui se répète

Les tensions actuelles ne sont pas sans rappeler celles observées sous la présidence de Macky Sall, marquées par des contestations autour de réformes jugées autoritaires et par des mobilisations populaires parfois violentes.

Toutefois, une différence notable réside dans la nature des contestations. Alors que les crises précédentes étaient largement dominées par des mobilisations de rue, la contestation actuelle se caractérise davantage par un recours aux mécanismes institutionnels et juridiques.

Cette évolution traduit une forme de maturation des stratégies d’opposition, mais aussi une recomposition du paysage politique sénégalais. Entre un pouvoir qui revendique une logique de réforme structurelle et une opposition qui dénonce une dérive autoritaire, la confrontation s’inscrit désormais dans la durée, avec des implications importantes pour l’équilibre démocratique du pays.