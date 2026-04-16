Sénégal : Le ministre de l’Intérieur recevra l’ensemble des partis politiques le 30 avril

Le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé recevra l’ensemble des partis politiques le 30 avril 2026, une réunion obtenue après la médiation de la société civile et organisée à moins d’un an des élections locales de janvier 2027, dans un contexte de fortes interrogations techniques et législatives.

Cette convocation fait suite à un important travail de plaidoyer mené par une délégation de la société civile conduite par Moundiaye Cissé, président de l’ONG 3D, et le professeur Babacar Guèye, faciliteur du dialogue politique et coordonnateur du COSCE. Ces médiateurs avaient transmis au ministère les préoccupations exprimées par le Front pour la défense de la République (Fdr) au sujet du calendrier et des règles électorales.

Le dossier sensible de la réforme du Code électoral polarise les débats. Le projet soutenu par Pastef vise à modifier notamment les articles L.29 et L.30, présenté par ses partisans comme une clarification des textes ; pour ses détracteurs, il représente une modification des règles du jeu politique et une mesure susceptible d’affecter la compétition électorale, y compris la question de l’éligibilité de certaines personnalités publiques.

Outre le contentieux juridique, des enjeux logistiques pèsent sur la tenue du scrutin : une partie importante des cartes d’identité biométriques arrive à expiration en 2027, ce qui pose la question d’une prorogation par décret ou d’un renouvellement massif. La révision des listes électorales, l’organisation des commissions administratives et la publication du décret de convocation figurent parmi les points techniques soulevés par les acteurs.

Enjeux techniques et politiques

Les tensions entre pouvoir et opposition se manifestent par des accusations croisées de manœuvres politiques et des débats sur les modalités d’éligibilité, tandis que les acteurs administratifs et associatifs insistent sur la nécessité de garanties procédurales pour assurer l’accessibilité au vote.

La réunion se tiendra au ministère de l’Intérieur, Place Washington, et rassemblera les représentants des formations politiques, des membres du Fdr et les médiateurs de la société civile Moundiaye Cissé et Pr Babacar Guèye.