Sénégal : Le médecin du CNTS placé sous mandat de dépôt

Un médecin interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) après une tentative de suicide lors de son arrestation a été hospitalisé en réanimation, puis placé en garde à vue. Plusieurs personnes ont depuis été mises en examen et une enquête judiciaire est en cours, selon des sources locales.

Après son réveil en service de réanimation, le docteur M. Guèye a été conduit aux locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar. Les enquêteurs le soupçonnent, avec d’autres mis en cause, d’être lié à des faits d’association de malfaiteurs et d’actes dits contre nature, sur la base d’indices qualifiés de graves et concordants, d’après le site Seneweb.

Ce vendredi, trois individus ont été présentés au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, parmi lesquels une personne en service au Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Le docteur M. Guèye et un autre prévenu ont été mis en examen puis placés sous mandat de dépôt. Le troisième suspect, domicilié à la Médina, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Un autre protagoniste identifié

La procédure a également conduit à la mise en cause d’A. D. Ndiaye, technico-commercial à la Senelec de Mbacké, dont la garde à vue a été prolongée. Selon les éléments recueillis, il aurait évoqué l’existence d’un autre partenaire qui se trouverait en dehors de Dakar.

A. D. Ndiaye avait été interpellé à Touba par la brigade de recherches après l’exploitation du téléphone du chanteur religieux Ass Dione.