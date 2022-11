Sénégal: le fils d’un ministre arrêté avec 1milliard en faux billets

Cheikh Issa Ndiaye, fils du ministre Mbaye Ndiaye, et son complice Abdoulaye Faye ont été arrêtés par les forces de l’ordre sénégalaises pour « association de malfaiteurs, tentative de trafic, lavage et mise en circulation de faux billets de banque portant sur la somme d’un milliard de francs Cfa ».

Un grand réseau de trafic de faux billets a été démantelé au Sénégal. Au nombre des membres de ce réseau, figure Cheikh Issa Ndiaye, fils du ministre Mbaye Ndiaye. Lui et son acolyte Abdoulaye Faye ont été arrêtés en possession d’un milliard de FCFA en billets noirs, grâce à une opération d’infiltration menée par un agent des forces de l’ordre sénégalaise.

Arrêtés, Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Faye sont passés aux aveux. Auditionné le vendredi dernier, Cheikh Issa Ndiaye a déclaré qu’il voulait « régler quelques difficultés de la vie » avec l’argent qu’il attendait du lavage des billets noirs et a sollicité « la clémence de la justice ». De son côté, Abdoulaye Faye a déclaré avoir agi sous le contrôle d’un « certain Pape », qui serait le cerveau du réseau de trafic de faux billets, selon le quotidien Bes Bi.

Les autres membres du réseau ont été arrêtés selon la source qui précise que le parquet de Thiès entend requérir l’ouverture imminente d’une information judiciaire et un mandat de dépôt contre tous.