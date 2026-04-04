Sénégal : le CNTS répond après l’interpellation d’un médecin et assure la sécurité du sang

À la suite de l’interpellation d’un médecin impliqué dans une procédure judiciaire, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) assure que la sécurité du sang au Sénégal reste intacte : les protocoles de collecte, de tests et de traçabilité continuent d’être appliqués de manière stricte.

Le CNTS, qui a publié un communiqué daté du 3 avril 2026, indique que l’interpellation concerne un médecin en service au sein de l’institution et s’inscrit dans le cadre d’une instruction judiciaire en cours.

L’institution rappelle que ses procédures sont normalisées et indépendantes des personnes, et précise qu’à ce stade aucun élément vérifié ne remet en cause la fiabilité du dispositif national de transfusion.

Chaque poche de sang collectée fait l’objet de contrôles systématiques pour le VIH, les hépatites B et C ainsi que la syphilis, selon les normes en vigueur, ajoute le CNTS.

Sécurité opérationnelle et traçabilité

Le système de gestion des stocks intègre des dispositifs automatisés : toute poche montrant une réactivité à un agent infectieux est immédiatement rejetée par l’outil informatique puis isolée en vue de destruction, et aucune unité ne peut être étiquetée « conforme » ni libérée sans validation électronique du contrôle qualité.

Le CNTS dispose par ailleurs d’un mécanisme de traçabilité qui permet de suivre chaque poche depuis le donneur jusqu’au receveur.

Dans son communiqué, le Centre invite les populations à la prudence face à la circulation d’informations non vérifiées qui pourraient fragiliser la confiance dans le don de sang et réaffirme son engagement en matière de sécurité des patients, de qualité des produits sanguins et de transparence dans la gestion du service public de transfusion. Le CNTS précise que le processus de don est strictement encadré, sécurisé et sans risque pour le donneur, conformément aux normes médicales en vigueur