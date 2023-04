Sénégal: lancement d’une coalition contre un 3ème mandat du président Macky Sall

- Publicité-

Plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche 16 avril à Dakar une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, à 10 mois de l’élection présidentielle, a constaté un journaliste de l’AFP.

À mesure que la date de la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 approche, le débat sur la possibilité du président Macky Sall de briguer un troisième mandat déchaîne les passions au Sénégal. Ce dimanche 16 avril, en présence de plusieurs figures de l’opposition, dont Ousmane Sonko, le Mouvement des forces vives du Sénégal F24 vient d’être lancé.

Cette coalition formée de partis politiques, d’organisations de la société civile et de personnalités indépendantes, vise, selon ses propres termes, à obtenir « le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée, et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime ». Plus de 120 entités ont signé la charte du mouvement, selon ses initiateurs.

- Publicité-

Le président Sall, après plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait qu’il ne se représenterait pas en 2024, reste aujourd’hui muet sur ses intentions par rapport à ce scrutin, alors que ses opposants estiment qu’il finit ses deux mandats légaux. Le dirigeant sénégalais a maintenu ouverte la question de sa candidature en faisant valoir que seuls des facteurs politiques, et non pas constitutionnels, l’empêcheraient de se présenter, dans un entretien publié mi-mars par le magazine français L’Express.