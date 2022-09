Sénégal: la justice confirme la condamnation du maire de Dakar Barthélémy Dias à 02 ans de prison

Absent à son procès en appel pour la mort d’un homme tué en 2011 dans un contexte de violence politique, le nouveau maire de la capitale sénégalaise, Barthélémy Dias, est désormais fixé sur son sort. La justice a confirmé ce mercredi, sa condamnation à 02 ans de prison dont 06 mois ferme.

Au Sénégal, la justice confirme le jugement rendu en première instance en 2017 sur Barthélémy Dias, actuel député-maire de Dakar, dans l’affaire de la mort en 2011 de Ndiaga Diouf, supposé nervis du Parti démocratique sénégalais. Le tribunal « confirme le jugement dans toutes ses dispositions » et « déboute la partie civile dans toutes ses demandes ».

De nombreux policiers et gendarmes avaient pris position dans et autour du palais de justice et des véhicules anti-émeutes avaient été disposés à différents carrefours de la capitale.

« L’implication majeure, c’est que son mandat de maire n’est pas menacé », a affirmé son avocat, Demba Ciré Bathily. Concernant son mandat de parlementaire, « les implications ne sont pas à l’ordre du jour parce que la décision n’est pas définitive », a-t-il ajouté, précisant qu’il allait conseiller à son client d’introduire un pourvoi en cassation.

Membre de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias est aussi l’un des principaux opposants au président Macky Sall, et un candidat possible en vue de la présidentielle de 2024.