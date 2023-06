Sénégal: la connexion internet des données mobiles rétablie

- Publicité-

Depuis dimanche dernier, l’internet mobile a été restreint au Sénégal suite aux affrontements meurtriers entre les partisans de Sonko et les Forces de défense et de sécurité. Mardi 06 juin, l’Etat sénégalais a décidé de rétablir la connexion internet des données mobiles.

Au lendemain du verdict du procès de Ousmane Sonko, qui a vu des affrontements meurtriers entre les partisans de Sonko et les Forces de défense et de sécurité, le gouvernement du Sénégal avait coupé les données mobiles internet de tous les opérateurs. Ce mardi 6 juin 2023, le Ministère de la Communication des télécommunications et de l’économie numérique a pondu un communiqué et « informe que la connexion internet des données mobiles est rétablie sans distinction de plages horaires. » Ensuite il ajoute que « Les Opérateurs de téléphonie ont été requis aux fins de mettre en œuvre la mesure. »

Vendredi, le ministère de l’Intérieur avait fait savoir que les réseaux sociaux, comme WhatsApp, Facebook et Twitter, étaient coupés par le gouvernement en raison de la diffusion des messages de haine. Une situation qui n’est pas sans impact sur les activités principalement celles-ci qui se font en ligne.

De violentes manifestations ont eu lieu à Dakar et dans d’autres villes du Sénégal, dont Ziguinchor (sud), à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Il était jugé pour viol et menaces de mort sur la personne d’Adji Sarr, une ex-masseuse, employée d’un salon de beauté à Dakar.