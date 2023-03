Sénégal: en garde à vue pour vol présumé de portables, il dérobe 10 000 Fcfa au gendarme

Interpellé et placé en garde à vue pour vol présumé de téléphones portables, un apprenti chauffeur dérobe 10.000 F CFA au gendarme qui le surveillait.

Dans la commune d’Orkadjiéré, dans la région de Matam, située au nord-est du Sénégal, un apprenti chauffeur, vient de se rendre « célèbre » par un acte très peu ordinaire. Pris dans les mailles de la justice et poursuivi pour vol d’une dizaine de téléphones portables appartenant à ses voisins, le jeune homme a vite fait de confirmer les soupçons de vol à son encontre, en récidivant d’une manière inédite.

Selon Sénégal Direct qui rapporte l’information, l’apprenti chauffeur avait été arrêté par ses voisins pour vol présumé d’une dizaine de téléphones portables. Placé en garde à vue pour la poursuite des investigations, l’apprenti-chauffeur a eu réussi à obtenir l’empathie du gendarme qui assurait la permanence. Ce dernier, apparemment naïf, a été affecté par la situation du présumé voleur, dont les parents ne se sont pas déplacés pour lui apporter à manger.

C’est alors que après le repas pendant un moment d’inattention du gendarme, le jeune homme « très courageux » a ouvert le portefeuille de son bienfaiteur et en a soutiré le billet de 10 000 Fcfa. Le gendarme s’en est rendu compte plus tard, lorsque qu’il devait remettre l’argent à un mécanicien. Après avoir fouillé le détenu, le gendarme a trouvé le billet de 10 000 Fcfa en sa possession. Et apprenti chauffeur est ainsi passé aux aveux.