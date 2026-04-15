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Sénégal : des désaccords de fond entre le FMI et les autorités lors de leur réunion

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a tenu des entretiens récents avec des responsables sénégalais dans un contexte de reprise du dialogue entre Dakar et le FMI, alors que persistent des désaccords de fond sur l’orientation économique du pays.

Le · MàJ le
Economie
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Sénégal : des désaccords de fond entre le FMI et les autorités lors de leur réunion
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La réunion, présentée comme un nouveau cycle d’échanges bilatéraux, a mis en évidence des divergences substantielles entre les positions des autorités sénégalaises et celles de l’institution internationale.

Les points de friction portent, de manière générale, sur la trajectoire économique à privilégier pour le Sénégal et sur les options de politique publique à adopter pour atteindre les objectifs macroéconomiques.

Les discussions ont opposé la directrice du Fonds et des représentants du gouvernement sénégalais sur ces questions d’orientation économique.

Kristalina Georgieva dirige le Fonds monétaire international, organisme chargé de la surveillance des politiques macroéconomiques et de l’assistance financière aux États membres

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