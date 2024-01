Sénégal: décès de Diaga, mère du chanteur Wally Seck

- Publicité-

Une nouvelle vague de tristesse a frappé la famille Seck avec l’annonce du décès de Diaga, la mère du célèbre chanteur Wally Seck.

Diaga, regrettée mère du chanteur sénégalais, était connue pour sa grande sympathie et était appréciée par tous ceux qui la connaissaient. Son départ crée un immense vide dans le cœur de sa famille et au sein de la communauté sénégalaise. En tant que femme du regretté chanteur Thione Seck, Diaga était une figure respectée et aimée, contribuant à l’héritage musical de la famille Seck. Son défunt époux, Thione Seck, lui avait dédié un titre en guise d’hommage.

L’annonce du rappel à Dieu de Diaga a provoqué une vague d’émotion à travers le pays, de nombreux Sénégalais exprimant leurs condoléances à la famille endeuillée. La perte de deux membres importants de la famille Seck en si peu de temps constitue une épreuve difficile pour ceux qui les ont connus et aimés.

En ces moments de deuil, le Sénégal se mobilise pour soutenir Wally Seck et sa famille, partageant la douleur de la perte de Diaga. Les hommages affluent, rappelant les moments chaleureux et la gentillesse de cette matriarche qui restera à jamais dans les mémoires.