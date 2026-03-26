Sénégal : CAN2025 — selon un avocat, l’intégrité du football mondial sera jugée devant le TAS

Privé de son titre continental la semaine précédente, le Sénégal a dévoilé jeudi 26 mars 2026 à Paris l’équipe juridique chargée de contester la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne.

Parmi les avocats présentés se trouve Juan de Dios Crespo Pérez, spécialiste du droit sportif et des procédures devant le TAS, qui a estimé que l’affaire dépasse le cadre africain et interroge la crédibilité du football à l’échelle mondiale. La Fédération sénégalaise avait formellement saisi le TAS la veille, mercredi 25 mars 2026, pour faire annuler l’attribution de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc.

À la tête du collectif, Me Seydou Diagne a dénoncé la décision comme une atteinte grave à la fédération et aux règles sportives, soulignant que priver le Sénégal de son titre revenait, selon lui, à remettre en cause une sentence arbitrale et à méconnaître certaines dispositions essentielles des lois du jeu.

Le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, a pour sa part assuré que le pays ne se résignait pas et a rappelé que l’exécutif sénégalais avait demandé la semaine précédente l’ouverture d’une enquête internationale sur des allégations de corruption au sein de la CAF. L’ancien bâtonnier Pierre-Olivier Sur a été mandaté pour piloter les investigations nécessaires en vue, éventuellement, d’un dépôt de plainte — démarche que son équipe laisse entendre imminente.

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Délais et procédure

Le Suisse du groupe, Serge Vittoz, a rappelé que les recours au TAS s’étendent ordinairement sur neuf à douze mois. Les avocats sénégalais vont solliciter une instruction accélérée : si toutes les parties acceptent ce calendrier raccourci, une décision pourrait être rendue en l’espace d’environ deux mois.

Pour mémoire, fin janvier 2026 la commission disciplinaire de la Confédération africaine avait infligé des amendes aux deux fédérations sans remettre en cause le score final. Mais le 17 mars 2026, le jury d’appel de la CAF a finalement déclaré le Sénégal forfait pour la finale et homologué un résultat de 3-0 en faveur du pays hôte, le Maroc.

Les conseils sénégalais affirment que, malgré la désignation du Maroc comme champion, celui-ci n’a pas récupéré les médailles, la dotation financière ni le trophée. Le Sénégal, qui conserve pour l’heure le trophée physique, entend le présenter à ses supporters lors de la rencontre amicale face au Pérou programmée samedi 27 mars 2026 au Stade de France.