Sénégal : après l’accord de 2,2 milliards $ avec le FMI, Dakar ouvre le chantier de la dette

Le Sénégal a annoncé mardi 1er septembre avoir trouvé, avec les services du Fonds monétaire international (FMI), un accord de principe sur un nouveau programme de soutien financier de 2,2 milliards de dollars, dans le cadre d’une facilité élargie de crédit sur trente-six mois. L’accord équivaut à 475 % du quota du pays auprès de l’institution et reste soumis à l’approbation du conseil d’administration du FMI.

Ce nouveau programme, d’environ 1 244 milliards de FCFA, représente une hausse de 19 % par rapport au précédent programme signé en 2023, alors d’environ 1,85 milliard de dollars. Les fonds seront toutefois décaissés sur trois ans, et ne couvrent qu’une partie des besoins de financement du budget 2026 du Sénégal, évalués à 6 075 milliards de FCFA.

Le retour du FMI intervient après deux années marquées par la révélation de dettes publiques jusque-là non déclarées, la dégradation de la note souveraine du pays et un recours accru à l’emprunt sur le marché régional. L’agence Moody’s a abaissé la note du Sénégal de Caa1 à Caa2 le 28 août. La dette publique avoisine désormais 100 % du produit intérieur brut, et le service de la dette absorbe 23,7 % des recettes de l’État.

Sur les marchés financiers, les obligations en dollars du Sénégal arrivant à échéance en 2031 sont tombées à un plus bas historique de 50,4 cents pour un dollar le 1er septembre, les investisseurs anticipant des pertes de l’ordre de 10 à 20 % pour les créanciers privés dans le cadre d’une restructuration.

Un plan de traitement de la dette extérieure

Parallèlement à l’accord avec le FMI, Dakar a présenté son Plan de traitement de la dette, qui vise à restructurer une partie de la dette extérieure du pays, à l’exclusion de la dette régionale libellée en francs CFA. Le gouvernement sénégalais entend s’appuyer sur une version améliorée du Cadre commun du G20, sans avoir encore précisé les créanciers concernés, les montants ni les modalités exactes de cette restructuration.