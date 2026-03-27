Sénégal : À Dakar, les ministres des Finances de l’UEMOA redéfinissent les priorités économiques et monétaires

Le ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, Dr Aboubakar Nacanabo, préside ce vendredi 27 mars 2026 à Dakar la première session statutaire du Conseil des ministres de l’UEMOA, qui réunit les ministres des Finances des huit États membres pour examiner des dossiers cruciaux touchant à la gouvernance macroéconomique, à la stabilité financière et au financement du développement régional. La réunion, attendue pour définir des décisions sur les rapports d’institutions financières régionales et sur des orientations stratégiques, intervient dans un contexte de volonté d’accélération de l’intégration économique ouest-africaine.

Parmi les participants figurent les ministres en charge des finances des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) ainsi que des représentants des institutions communautaires et financières régionales. Les travaux porteront sur plusieurs volets institutionnels et financiers, incluant des points relatifs à la Banque centrale (BCEAO), à la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et aux orientations proposées par la Commission de l’UEMOA.

Le rapport de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sur la situation économique et monétaire de l’Union au 31 décembre 2025 figure en tête de l’ordre du jour. Les ministres doivent se prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice, l’affectation du résultat financier et le renouvellement des mandats des représentants des États au sein du Comité de stabilité financière de l’UMOA, organe chargé de veiller à la cohérence des politiques prudentielles et à la prévention des risques systémiques.

Points clés à examiner et enjeux pour l’intégration régionale

Sur le volet BOAD, les membres examineront le rapport annuel 2025, procéderont à l’approbation des comptes de l’institution et étudieront le plan stratégique 2026-2030 baptisé « DJOLIBA la suite ». Ce plan stratégique est présenté comme la feuille de route quinquennale de la banque de développement régionale, destinée à orienter son action en matière de financement des infrastructures et de soutien aux projets structurants favorisant la croissance.

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La Commission de l’UEMOA soumettra aux ministres une série de stratégies ciblées sur le développement du secteur privé, la promotion du dialogue public-privé et le renforcement de la compétitivité des économies membres. Ces initiatives visent notamment à améliorer l’environnement des affaires, faciliter l’accès au financement pour les PME et promouvoir des mécanismes de partenariat entre acteurs publics et privés.

Les discussions intègrent également des considérations liées à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la Commission faisant valoir la nécessité d’une coordination régionale pour adapter les politiques commerciales et réglementaires en vue de tirer parti des opportunités offertes par le marché continental. Parmi les dossiers techniques figure la question de la gouvernance financière régionale et des mécanismes de surveillance macroprudentielle, domaines pour lesquels le Comité de stabilité financière joue un rôle opérationnel.

Source : DCRP/MEF