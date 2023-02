Séismes en Turquie et en Syrie: ces pays africains qui apportent déjà leur aide

Alors que le dernier décompte ce dimanche soir fait état de plus de 33.000 personnes tuées dans le séisme de lundi dernier en Turquie et Syrie, plusieurs pays africains s’activent pour apporter une aide très attendue aux victimes.

Une semaine après la série de séismes meurtriers qui a frappé la Syrie et la Turquie, plusieurs pays et organisations s’activent pour exprimer leur solidarité. Dans le lot, on retrouve des pays africains qui se sont annoncés pour ne pas rester en marge de cette solidarité internationale.

La Tunisie

Elle est le premier pays à se manifester pour aider la Turquie et la Syrie. Tunis avait exprimé, dès le mardi O7 février, son intention de venir en aide et à participer aux efforts déployés dans ses conditions difficiles afin de dépasser les conséquences du sinistre. La Tunisie a mis à disposition un total de 60 sauveteurs dont 41 en Turquie, en plus de 14 tonnes de couvertures et de produits alimentaires, dont du lait pour les bébés.

Le Sénégal

Vendredi 10, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a annoncé l’envoi d’un détachement de sapeurs-pompiers et une aide symbolique d’un million de dollars, 600 millions de francs Cfa. « Je salue Monsieur le ministre de l’Intérieur, la rapidité avec laquelle vous avez mis en œuvre mes instructions hier à minuit après le Conseil des ministres, d’envoyer un détachement des sapeurs-pompiers en Turquie » , a déclaré Macky Sall.

La Mauritanie

La Mauritanie a envoyé dimanche un avion chargé d’aide humanitaire urgente à la Turquie pour venir en aide au peuple turc. Cette aide comprend d’importantes quantités de poissons, de riz, de dattes et de couvertures.

La Libye

Pour ce qui est de la Libye, un élan de solidarité a vu le jour depuis le 7 février, au lendemain des multiples tremblements de terre qui ont meurtri le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Une équipe libyenne composée de 500 secouristes était arrivée en Türquie, mercredi, pour renforcer les efforts turcs de sauvetage et de secours.

Le Burundi

Dimanche, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, s’adressant à la BBC, a indiqué que le pays a envoyé de la ressource humaine en Turquie et que ces secouristes spécialisés « seront déployés par les autorités turques dans les zones où elles en ont le plus besoin ». Le Burundi n’a pas déployé d’équipe en Syrie parce que « l’accès aux zones touchées est difficile », mais le ministre a ajouté que « nous sympathisons avec le peuple frère de Syrie qui souffre ».

Déjà plus de 33.000 morts

Selon un nouveau décompte, le tremblement de terre lundi dernier a fait plus de 33.000 morts en Turquie et en Syrie. Un nouveau convoi des Nations Unies est arrivé en Syrie, apportant une aide très attendue aux victimes. Le chef de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a déclaré ce dimanche que le président syrien Bachar al-Assad s’était montré prêt à envisager l’ouverture de nouveaux points de passages frontaliers pour acheminer l’aide aux victimes, dans le nord-ouest du pays, zone tenue par les rebelles.