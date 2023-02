Séisme en Turquie: le richissime cuisinier Salt Bae va nourrir 5 000 personnes chaque jour

Le célèbre boucher turc Nusret Gökçe, devenu un phénomène d’internet en 2017 a révélé son intention de nourrir 5 000 personnes chaque jour dans sa ville natale après le violent tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays.

Le célèbre restaurateur de 39 ans de son vrai nom Nusret Gokce et originaire de Pasali en Turquie, a décidé d’aider les rescapés du récent séisme qui a touché la partie Est de la Turquie le lundi 6 février dernier, en leur fournissant des repas chauds par jour.

Salt Bae, originaire de Turquie, a annoncé son engagement à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Je suis profondément attristé par ce qui est arrivé à nos compatriotes dans l’Est de la Turquie. Nous devons tous nous unir pour aider ceux qui ont été touchés par le tremblement de terre. C’est notre devoir d’aider nos frères et sœurs dans le besoin« , a-t-il déclaré.

Dans une autre séquence publiée sur la toile, l’on y voit le camion avec son nom sur le côté faisait ses bagages et sortait d’un entrepôt tandis qu’un autre poste montrait des survivants faisant la queue pour être nourris dans le froid. « Nous avons commencé à servir des plats chauds à plus de gens, ciblant 5 000 personnes chaque jour ! », a-t-il écrit en légende de la vidéo.

Plusieurs jours après le premier tremblement de terre, de magnitude 7,8, le bilan provisoire a grimpé en Turquie. Les derniers chiffres rendus publics par les autorités font état de plus de 15 000 morts et des centaines de milliers de blessés (graves et légers).