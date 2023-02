Séisme en Turquie: «je crois toujours qu’il est vivant», la femme de Christian Atsu sort du silence

La femme de Christian Atsu, Marie-Claire Rupio, a donné de la voix dans une interview accordée à BBC, alors que l’attaquant ghanéen est toujours introuvable, plus de cinq jours après le tremblement de terre en Turquie qui a déjà fait plus de 20 milles morts.

Alors que les chances de retrouver des survivants s’amenuisent drastiquement, Christian Atsu est toujours introuvable. L’attaquant ghanéen est toujours sous les décombres, plus de cinq jours après le puissant séisme qui a frappé la partie Est de la Turquie et qui a déjà fait plus de 20 000 décès. L’avant-centre du club turc d’Hatayspor a été enseveli par les gravas lors de l’effondrement de l’immeuble où il résidait, au petit matin du lundi 6 février.

Si la presse internationale a récemment fait écho de ce que l’attaquant ghanéen a été retrouvé vivant et admis dans un hôpital du pays, l’information a depuis été démentie par le médecin du club d’Hatayspor qui a assuré que l’ancien buteur de Chelsea est toujours sous les décombres.

C’est dans ce contexte que la femme du Black Star a pris la parole vendredi au micro de le BBC. «La dernière fois qu’il nous a parlé, c’était samedi matin (dernier, ndlr). C’est juste surprenant que son club confirme qu’il a été retrouvé et 11 heures après, nous entendons quelque chose de différent, mais je prie et je crois toujours qu’il est vivant», a ainsi assuré Marie-Claire Rupio.

« Je suis triste »

En Angleterre où il vient de signer à Nottingham Forest en Premier League, André Ayew a également exprimé sa tristesse face au cas de son ancien coéquipier en sélection. « Je suis très triste, je suis très abattu », a déclaré le capitaine des Black Stars dans une interview accordée vendredi à Sky Sports.

« Un si beau pays, des gens magnifiques, il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Avec la situation de Christian Atsu, cela a été difficile ces derniers jours. Nous avons essayé de le joindre, lui et sa famille, et nous prions pour qu’il aille bien, qu’il aille bien (…) Tout le Ghana prie pour lui », a confié le joueur de 33 ans.