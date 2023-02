Séisme en Turquie et en Syrie: plus de 50 000 morts, selon un nouveau bilan

En Syrie, le nombre de morts est d’au moins 5 951, selon un bilan obtenu auprès de plusieurs sources, alors qu’en Turquie, il atteint 44 374 victimes, selon les autorités locales.

Plus de 50 000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie lors du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février, selon un bilan obtenu par l’Agence France-Presse (AFP) auprès de plusieurs sources, et réévalué à la hausse côté syrien.

En Syrie, le nombre de morts est de 5 951, selon un bilan compilé mardi à partir de recoupements de plusieurs sources. Le dernier bilan turc, fourni dimanche par l’Agence publique turque de gestion des catastrophes (AFAD), est de 44 374 victimes. Ainsi, le nombre total de morts à la suite du séisme qui a frappé les deux pays est de 50 325.

10 000 répliques

Quelque 10 000 répliques ont eu lieu depuis le 6 février en Turquie, d’après l’agence publique turque de gestion des catastrophes (Afad). Le tremblement de terre du 6 février, d’une magnitude de 7,8, a détruit ou endommagé très fortement plus de 170 000 bâtiments dans onze provinces du pays et a également touché le nord de la Syrie voisine. Les provinces turques touchées, parmi les plus pauvres du pays, hébergeaient par ailleurs plus de 1,7 million de réfugiés syriens, a précisé la Banque mondiale.