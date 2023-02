Séisme en Turquie: Christian Atsu retrouvé vivant sous les décombres

L’ailier ghanéen Christian Atsu a été sorti vivant de l’épave quelques heures après avoir été piégé sous les décombres à la suite du tremblement de terre qui a frappé l’Est de la Turquie.

L’ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle a disparu après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé la Turquie et la Syrie aux premières heures de lundi matin, faisant près de 4000 morts. Atsu et le directeur sportif de Hatayaspor, Taner Savut, étaient les derniers membres de l’équipe portés disparus depuis la catastrophe.

Cependant, ce mardi matin, il a été confirmé que l’ex-attaquant des Black Stars avait été secouru pendant que la recherche pour retrouver Savut se poursuivait.

« Christian Atsu a été retiré avec des blessures. Malheureusement, notre directeur sportif Taner Savut est toujours sous les décombres », a déclaré le vice-président de Hatayaspor, Mustapha Ozat. Le joueur reçoit actuellement des soins après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital, après avoir subi des blessures.

Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat: Az önce bir görüşme daha yaptım. Christian Atsu yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 7, 2023

Christian Atsu a rejoint Hatayaspor en septembre 2022 après avoir quitté le club saoudien Al Raed. Le Ghanéen a marqué le but de la victoire face à Kasimpasa, dimanche soir, en Super Lig turque.