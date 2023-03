Ségolène Royal accuse François Hollande de lui avoir imposé la polygamie

Dans un entretien accordé à nos confrères du journal Le Monde, Ségolène Royale s’est livrée sans filtre sur l’infidélité de son ex-compagnon et ancien président de la République, François Hollande.

« Jamais plus je n’accepterai d’être traitée comme je l’ai été en 2007 ». Ces mots, ce sont ceux de Ségolène Royal. L’ancienne ministre de l’Environnement, en faisait allusion au lâchage du Parti Socialiste lors de l’élection présidentielle d’avril 2007 et à l’infidélité de son ancien compagnon. Ce dernier l’avait d’ailleurs trompé avec Valérie Trierweiler, journaliste et animatrice de télévision française.

Infidélité de François Hollande

Leur histoire d’amour s’est brutalement achevée le 17 juin 2007, seulement deux mois après la défaite de Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle. Une des raisons de leur rupture : cette relation adultérine entretenue par François Hollande avec Valérie Trierweiler depuis les années 2000.

Dans les colonnes duMonde,Ségolène Royal assure que l’ancien président de la République lui avait alors « imposé une situation de bigamie ». Une situation devenue insupportable pour l’ancienne ministre qui s’est séparée du père de ses quatre enfants, Thomas, Clémence, Julien et Flora. François Hollande, lui, a officialisé sa relation avec Valérie Trierweiler trois ans après sa rupture avec Ségolène Royal, en 2010.

François Hollande marié à Julie Gayet

Le couple est arrivé ensemble à l’Élysée en 2012, après l’élection du leader du PS à la tête de l’État. Très vite,Closera révélé que François Hollande entretenait une liaison avec l’actrice Julie Gayet. Face au tollé provoqué par la Une du magazine people, l’ancien président de la République a mis un terme à sa relation avec Valérie Trierweiler, puis officialisé sa nouvelle idylle avec Julie Gayet un an plus tard, en 2014. Les tourtereaux filent toujours le parfait amour et se sont dit « oui » à la mairie de Tulle l’été dernier.