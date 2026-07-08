Secret Story : la police interviendrait dans la maison des Secrets pour une suspicion de drogue

Deux semaines après le début de la quatorzième saison de l’émission de téléréalité Secret Story diffusée sur TF1, une rumeur inquiétante circule sur les réseaux sociaux à propos d’une possible intervention policière dans la Maison des Secrets, le plateau principal du programme. Cette rumeur évoque la présence suspectée de drogue à l’intérieur du lieu où vivent les candidats. De nombreux internautes et fans de l’émission s’interrogent désormais sur la véracité de cette information et sur les conséquences éventuelles pour la production et les participants.

Lancée le 23 juin 2026 et animée par Christophe Beaugrand, cette nouvelle saison rassemble treize concurrents répartis initialement entre la Maison des Secrets et le Yacht des Secrets, deux espaces distincts du jeu. Après les premiers épisodes et la sortie de la candidate Lou, un nouveau candidat, Kurtis, est venu renforcer la dynamique du jeu. Cette édition se distingue par une forte activité des abonnés sur les réseaux sociaux, qui suivent de près chaque nomination et événement à l’intérieur de la maison.

Le lundi 6 juillet, les téléspectateurs ont noté une modification exceptionnelle dans le programme, avec l’annulation du live habituel entre 14h et 16h, une plage horaire habituellement consacrée à l’immersion en direct dans le quotidien des candidats. Cette décision a surpris une partie du public, qui a émis des hypothèses variées sur les motifs, allant d’évitement de spoilers à d’autres raisons encore inconnues. C’est dans ce contexte que les spéculations relatives à une intervention policière ont émergé.

Secret Story : des soupçons de drogue poussent à une possible intervention policière

La rumeur a gagné en intensité après que le blogueur Aqababe, suivi par des milliers de fans, a relayé en direct une information provenant apparemment d’une source proche de la production. Selon lui, il y aurait eu une suspicion de présence de cannabis, plus précisément de “weed” ou “shit”, à l’intérieur de la Maison des Secrets. Deux candidats seraient impliqués dans l’importation présumée de stupéfiants dans le lieu de tournage, ce qui aurait déclenché une intervention canine sur place pour procéder à une fouille.

Le blogueur a tenu à préciser qu’il ne s’affirme pas en position de certitude, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une information non confirmée au moment où il en parlait. Néanmoins, son témoignage a été immédiatement relayé en masse, suscitant une vive inquiétude ainsi qu’une grande curiosité au sein de la communauté des téléspectateurs. À l’heure actuelle, aucune réaction officielle de la part de TF1, de la production de l’émission ou des animateurs n’a été enregistrée.

Secret Story, émission française de téléréalité reprise en 2026 après une première période de diffusion entre 2007 et 2017, a pour principe de suivre le quotidien d’une vingtaine de candidats cachant un secret chacun. Ce format, inspiré du concept néerlandais Big Brother, repose sur la promiscuité et les interactions stratégiques, avec pour cadre la célèbre Maison des Secrets. La montée de cette rumeur de drogue dans la maison vient s’ajouter aux nombreux rebondissements qui caractérisent généralement cette émission.