Sébastian Haller: « le combat n’est pas terminé pour moi »

Dans un message publié sur son compte Twitter ce mercredi, Sébastien Haller, traité pour un cancer des testicules, a donné de ses nouvelles. Et l’attaquant du Borussia Dortmund n’en a pas encore fini avec la maladie.

L’été dernier, Sébastien Haller avait été recruté par Dortmund pour prendre la succession d’Erling Haaland, parti à Manchester City, à la pointe de l’attaque de la formation allemande. Mais seulement quelques jours après son arrivée au sein du BVB, il a été diagnostiqué un cancer du testicule au buteur ivoirien, qui avait dû mettre entre parenthèses sa carrière de footballeur pour se soigner.

Dans un message publié sur Twitter ce mercredi, l’attaquant ivoirien a donné de ses nouvelles et elles ne sont guère réjouissantes. «Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimios. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains. Merci à tous», a écrit le natif de Ris-Orangis. L’ancien joueur de l’Ajax devra donc continuer la lutte pour, on l’espère, en finir définitivement avec cette maladie afin de retrouver au plus vite les pelouses de football.

Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.

Merci à tous 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

Pour rappel, Sébastien Haller a été extraordinaire lors de la dernière saison avec l’Ajax. Il a notamment marqué 11 buts en 8 matches de Ligue des champions. Au total, avec le club ajacide, l’attaquant de 28 ans a inscrit 34 buts et délivré 9 passes décisives en 42 matches. Des performances qui ont d’ailleurs permis à l’international Ivoirien de terminer à la 13è place du Ballon d’Or 2022, remporté par Karim Benzema.