Schama Prod: VDA, 2boyz, Bonigo … ces artistes qui ont tourné le dos à Josey

En Côte d’ivoire, plusieurs artistes de Schama Prod dont VDA, 2boys et Bonigo ont tourné définitivement le dos à Josey. C’est la révélation faite par la compagne de Serey Die dans l’émission Showbuzz du mardi 29 novembre 2022.

Ce n’est plus la lune de miel entre Schama Prod et certains de ses artistes. Les contrats ont été rompus pour des raisons non encore identifiées. Selon Josey, c’est fini entre Schama Prod et certains artistes ivoiriens qu’elle éprouvait du plaisir à produire.

Connue très proche du duo 2Boys, Josey n’a pas eu de difficulté à évoquer les raisons de leur séparation. A l’en croire, ils ont des démêlés entre eux et ne sont plus chauds pour continuer ensemble.

Concernant Bonigo, Josey estime qu’elle ignore la cause de son départ. « Vous devriez lui poser la question, parce moi-même, je ne sais pas ce qui n’a pas marché. C’est lui qui a demandé à partir, il a dit qu’il veut arrêter « , a-t-elle déclaré.

Pou ce qui est de VDA, Josey ne peut pas dire avec exactitude ce qui s’est passé. D’après elle, le groupe Vda a décidé de partir sans plus d’explication.

Interrogée sur la polémique qui accuse Josey d’être au cœur des brouilles entre le duo 2boyz, l’interprète du titre « Diplôme » a fait des clarifications. « Au centre de leurs démêlés? Le palabre n’est pas parti de moi. J’ai été associée à ça. On les a appelé à deux ou trois reprises, pour leur demander de laisser tomber mais ça n’a pas donné », a-t-elle expliqué.