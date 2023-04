Scène d’horreur au Brésil: 04 enfants tués à coups de hache dans une crèche

Au moins quatre enfants ont été tués et quatre autres ont été blessés à la suite d’une attaque perpétrée par un homme de 25 ans dans une école maternelle de l’État de Santa Catarina, au Brésil.

Une nouvelle tragédie s’est produite dans une école au Brésil ce mercredi. Après le meurtre d’une enseignante à São Paulo la semaine dernière, quatre enfants ont été tués lors d’une attaque au couteau dans une crèche à Blumenau, située à 600 kilomètres au plus au Sud. La police a déclaré que l’homme responsable de l’attaque avait été arrêté, sans fournir plus de détails.

L’homme de 25 ans, identifié sous le nom de Luiz Henrique, est arrivé à l’école maternelle de Blumenau, dans le sud du Brésil, à moto avant de se déchaîner horriblement, attaquant les enfants qui jouaient dans un parc derrière l’école. Selon les médias locaux, les victimes de l’attaque étaient Bernardo Pabest da Cunha et Enzo Marchesin Barbosa, âgés tous deux de quatre ans, Bernardo Cunha Machado, âgé de cinq ans, ainsi que Larissa Maia Toldo, âgée de sept ans. Un cinquième enfant serait dans un état grave, tandis que trois autres blessés ont été transportés à l’hôpital de Santo Antonio.

La police militaire a précisé par ailleurs que le suspect s’est fait arrêter peu de temps après s’être rendu dans un poste de police d’État. Des images diffusées à la télévision montraient des parents en pleurs à l’extérieur de la garderie privée, connue sous le nom de Good Shepherd Center, tandis que des automobilistes étaient vus courir à travers les feux rouges pour se rendre sur les lieux.

Le gouverneur Jorginho Mello a confirmé la tragédie et a exprimé ses condoléances dans un communiqué rendu public. « C’est avec une grande tristesse que je reçois la regrettable nouvelle que la garderie privée Cantinho do Bom Pastor, à Blumenau, a été envahie par un assassin qui a attaqué des enfants et personnel. Malheureusement, quatre sont morts. J’ai immédiatement déterminé l’action de nos forces de sécurité, qui sont déjà sur place. Le tueur est déjà arrêté. Je laisse ici toute ma solidarité. Que Dieu réconforte le cœur de toutes les familles en ce moment de profonde douleur« , peut-on lire sur le communiqué.