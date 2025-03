SBEE: une disponibilité de l’électricité de 22,8H par jour avec une ardoise de 47,62 milliards au 30 septembre

- Publicité-

Sur un total de 114,05 milliards de FCFA de prêts rétrocédés par l’Etat béninois entre 2004 et 2024 à la Société Béninoise d’Energie Electrique (Sbee), l’entreprise cumule encore une dette bancaire non-remboursée de plus 47 milliards de FCFA. 47,62 milliards de FCFA pour être plus précis. 5 bailleurs de fonds ont prêté à la société au cours de la période sous revue et sont en attente d’être remboursés.

5 bailleurs de fonds ont fait le portefeuille de la Société Béninoise d’Energie Electrique (Sbee) entre 2004 et 2024. Il s’agit de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), de l’Association Internationale de Développement (Aid), de la Banque européenne d’investissement (Bei), de l’Agence française de développement (Afd) et du Fonds africain de développement (Fad). 114,05 milliards de FCFA de prêts rétrocédés par l’Etat béninois entre 2004 et 2024 à la Société Béninoise d’Energie Electrique (Sbee) soit une moyenne d’endettement de 5,70 milliards l’an au cours de la période sous revue.

Tous ont participé aux financements de la société durant ces deux décennies à travers différents projets soumis à leur appréciation. Entre autres projets, il s’agit du « Projet de restructuration et d’extension du système de répartition et de distribution de la Sbee (Presrdi) de la Bad, du projet d’Extension et densification de l’électrification au Bénin, du Projet de restructuration du système de distribution de la Société béninoise de l’énergie électrique (Sbee), du projet de construction d’une Centrale thermique à turbine à gaz de 140 Mw en cycle combiné sur le site de la ZES à Glo-Djigbé ; du projet d’extension de la Centrale solaire Defissol (Forsun volet solaire) ; du projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique (Padsbee 2019-2025) volet Vinci ; du projet de modernisation du système d’information de la SBEE (Defissol-Volet SI) ; du projet d’extension et de densification électrique des réseaux de la Sbee (Peder ) ; du projet d’électrification par système solaire photovoltaïque de 750 infrastructures sociocommunautaires.

Il faut dire que ce portefeuille de la dette bancaire de la Sbee peut être divisé en deux périodes. La période allant de 2004 à 2017 et celle de 2018 à fin septembre 2024 inclus. Au cours de la première période de 13 ans, la société a obéré suffisamment le portefeuille de ses partenaires sans pouvoir offrir une garantie de disponibilité de l’énergie électrique aux Béninois. On parle de plus de 85 milliards de dette bancaire au cours de cette période avec une moyenne annuelle de 6,54 milliards au cours des 13 années d’exercice. Durant cette période, on note une disponibilité de l’électricité de moins 24 heures (21heures/24heures) par jour soit 630 heures d’électricité dans un mois de 30 jours contre 720 heures.

Quant à la qualité de l’électricité, les rapports renseignent sur une qualité médiocre de l’énergie électrique dans la période. « Le taux d’accès à l’électricité au Bénin est de 41,5% en 2018, en deçà de la moyenne en Afrique sub-saharienne (47,6% en 2018 d’après la Banque Mondiale). Le faible niveau d’investissement dans les infrastructures de distribution de l’électricité a eu des conséquences importantes sur la qualité de service de la Société Béninoise de l’Énergie Électrique (Sbee) et a ainsi freiné l’électrification du pays. La non-disponibilité et le coût élevé de l’énergie électrique affectent plus largement la croissance économique du pays », selon un rapport de l’Agence française de développement (Afd).

La période allant de 2018 à fin septembre 2024, la Société Béninoise de l’Énergie Électrique a sollicité auprès de ses bailleurs de fonds plus de 29 milliards de FCFA soit une moyenne des 7 ans de 4,15 milliards de FCFA l’an. Au cours de cette période, les rapports renseignent sur une disponibilité de l’électricité de plus de 20 heures par jour soit 22,8 heures par jour. Avec peu d’investissement durant la période de 2018 à 2024, la société a satisfait plus ses clients que durant la première période.