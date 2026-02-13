Saudi Pro League — Mahrez et Kessié s’illustrent pour Al-Ahli face à Al-Shabab

Le 13 février 2026, Al-Ahli recevait Al-Shabab pour la 22e journée du championnat saoudien et a pu compter sur des individualités majeures pour s’imposer. Riyad Mahrez et Franck Kessié ont une nouvelle fois pesé sur la rencontre, offrant à leur équipe des moments décisifs.

Matthias Jaissle et ses joueurs ont pris l’ascendant très tôt : Rayan Hamed a ouvert le score dès la 6e minute. La domination s’est confirmée un peu plus tard, lorsque Kessié a inscrit le deuxième but à la 20e minute, sur une passe en profondeur de Mahrez. Il s’agit là du deuxième but du milieu ivoirien en 16 apparitions dans le championnat saoudien cette saison.

Cinq minutes après l’égalisation numérique, Riyad Mahrez a trouvé le filet et creusé l’écart. L’action ayant abouti à sa réalisation est partie d’une relance d’Édouard Mendy vers Galeno, puis un jeu de passes impliquant Ivan Toney et Zakaria Hawsawi a finalement permis à Mahrez de concrétiser l’offrande. La finition de l’Algérien a conclu une attaque collective bien construite.

Conséquences au classement