Sasha Obama, aperçue glamour en bikini en train de fumer un joint (Images)

Sasha Obama, la fille de 22 ans de l’ancien président Barack Obama, a été aperçue en train de fumer une cigarette alors qu’elle portait un haut de bikini coloré à peine voilé, qu’elle a associé à une jupe longue bleue qui mettait en valeur ses seins.

S’il y a bien une chose que les internautes aiment, c’est jeter un coup d’œil sur la vie des enfants des célébrités. Et Sasha Obama, la fille de Barack et Michelle Obama, en met plein la vue actuellement sur la toile.

En effet, la plus jeune des filles Obama a été aperçue en train de vivre sa meilleure vie dans un haut de bikini et une jupe, tout en fumant une cigarette. La diplômée de l’université USC qui ressemblait à n’importe quelle autre jeune fille d’une vingtaine d’années a été photographiée le 4 septembre, jour de la fête du travail. Elle était tout sourire alors qu’elle profitait du soleil à Los Angeles.

Les Obama s’amusent tout l’été

La famille Obama a profité de son été. Sasha et sa sœur Malia Obama ont récemment été aperçues à l’after-party de Drake dans des tenues élégantes. Cette semaine, mardi soir, Malia a assisté à la première projection à Los Angeles du drame sur l’holocauste « The Zone of Interest », réalisé par A24. Les réalisateurs oscarisés The Daniels et la star de « The Mandalorian » Pedro Pascal étaient également présents à l’hôtel London de West Hollywood pour l’événement. En raison de la grève en cours à Hollywood, l’assistance était limitée.

Pendant que Sasha passe du temps avec ses amis, sa mère Michelle a été aperçue à Majorque, en Espagne. L’ancienne Première dame serait en train de passer du temps avec des amis. Elle a déjeuné dans le quartier de Puerto Portals.

