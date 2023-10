Saraï d’Hologne victime de moquerie sur sa fertilité: Didi B répond sèchement

- Publicité-

Observateur, un humoriste ivoirien résident en France s’est moqué de Didi B et de sa femme Saraï d’Hologne en se moquant de leur capacité de procréation.

L’humoriste ivoirien, l’Observateur, a fait une sortie médiatique mercredi 18 octobre où il s’est moqué du couple, qui est marié depuis maintenant un an. Selon lui, il est inacceptable et inconcevable qu’après un an, Didi B et l’influenceuse n’aient toujours pas eu un bébé ensemble.

« Pourquoi jusqu’à aujourd’hui, le mariage n’a-t-il pas encore porté ses fruits ? On ne comprend pas, Didi B, ou bien as-tu peur ? Il faut la mettre enceinte, qu’est-ce qu’il y a ? Pour toi là, tu fais comment ? On veut voir à quoi ton enfant ressemble. Dis-nous la vérité, tu lui as acheté un Range Rover, mais elle ne te donne pas de sa chair maintenant ? », dit-il dans une vidéo.

Très frustré par les propos de l’Observateur, la réaction du rappeur ivoirien ne s’est pas faite attendre. « Je vais te faire regretter ces paroles, je te le jure sur tout ce que je tiens à cœur », a répondu sèchement Abou Bassa Bomou alias Didi B.

Il soutient que certains attaques ne doivent pas être prises comme de l’humour. « Certains sujets ne doivent pas être pris à la légère ! Tu peux parler de tout, sauf de ma vie de couple… Est-ce que tu as le droit de dire que je n’ai pas encore épousé ma fiancée… Les ennuis + la prison vont te dégoûter, mon ami. Que l’Aigle Royal te repère », a-t-il promis.