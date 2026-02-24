Sarah Lopez enceinte : non pas un mais deux bébés

Sarah Lopez , figure de la téléréalité connue pour ses passages dans « Secret Story » et les « Anges », a annoncé en février 2026 deux actualités majeures : elle attend son deuxième enfant, dont le sexe a été révélé comme étant masculin le 18 février, et elle publiera le 4 juin prochain une autobiographie qui s’intéresse aux liens mère-fille. Ces annonces, relayées sur son compte Instagram, interviennent alors que la trentenaire atteint une étape symbolique de sa carrière médiatique.

Agée de 34 ans, Sarah Lopez célèbre en 2026 dix ans depuis ses débuts télévisuels en 2016, année où elle participait à « Secret Story 10 » sur TF1. Son parcours depuis cette première apparition a été marqué par des participations à plusieurs programmes de téléréalité : la saison 9 des « Anges de la téléréalité » à Miami, « Beauty Match : Le Choc des Influenceuses », la quatrième saison de « La Villa Des Cœurs Brisés », « Moundir et les Apprentis Aventuriers » (saison 4) et la douzième saison des « Anges » en Asie en 2020.

Sur le plan privé, la jeune femme est mariée à Gérald Martinez depuis décembre dernier et est déjà mère d’une petite fille, Aaliyah, née le 6 avril 2023. L’annonce de cette seconde grossesse intervient donc dans un contexte familial stabilisé et médiatisé, la vie personnelle de Sarah Lopez faisant régulièrement l’objet de publications et d’événements partagés sur ses réseaux sociaux.

Un livre sur le lien mère-fille et une mise en question des pratiques éducatives

Sarah Lopez a précisé le 23 février via Instagram la date de publication de son ouvrage autobiographique, intitulé Mère-fille, quand le lien est trop fort, à paraître aux éditions Leduc le 4 juin. Le livre promet d’aborder la relation intense qu’elle entretient avec sa fille et les interrogations qu’une telle proximité suscite pour une mère devenue femme et partenaire.

La quatrième de couverture, citée dans l’annonce, souligne les doutes que l’auteure souhaite partager : elle aime « ce lien, cette histoire qu’elles écrivent à deux », mais se demande « est‑ce vraiment sain ? Ne faudrait‑il pas adopter une certaine distance ? Ne pas trop la couver ? Comment remettre sa vie de femme et sa vie de couple au cœur du quotidien ? » Ces questions forment l’axe central du récit annoncé, qui mêlera éléments autobiographiques et réflexion sur la parentalité.

La parution de cet ouvrage intervient quelques jours après la confirmation publique du sexe du futur enfant, information communiquée le 18 février sur le même réseau social. Le choix d’aborder la relation mère-fille dans un livre autobiographique s’inscrit ainsi dans un calendrier personnel et médiatique dense pour Sarah Lopez, qui cumule actualité familiale et professionnelle au printemps 2026.