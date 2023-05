Santé : tout ce qu’il faut savoir des prothèses dentaires

- Publicité-

Dent cariée, cassée ou tout simplement tombée… Il faut la remplacer. Votre dentiste vous conseille de poser une prothèse dentaire. Voici tout ce qu’il faut connaître pour bien choisir sa prothèse dentaire.

Les prothèses dentaires servent à remplacer ou à protéger une ou plusieurs dents manquantes ou très abimées. Au-delà de l’aspect esthétique, se faire poser une prothèse dentaire peut être essentiel, car des dents manquantes peuvent créer un déséquilibre au niveau de la mâchoire. Un déséquilibre qui peut impacter l’ensemble du corps et entrainer des douleurs articulaires ou musculaires. Quels sont les différents types de prothèses dentaires ?

1. Les prothèses dentaires fixes

Les prothèses dentaires fixes sont une solution permanente pour remplacer les dents manquantes. Elles conviennent aux personnes qui ont encore plusieurs dents naturelles saines et qui ont seulement une ou quelques dents à remplacer. Il existe 5 types différents de ces dispositifs :

La couronne dentaire

La couronne dentaire est une prothèse fixe utilisée pour recouvrir une dent endommagée. Elle restaure la forme, la force ainsi que le côté esthétique de la dent. Déclinée en céramique ou en porcelaine, elle est conçue pour s’adapter à la dent à restaurer. Le dentiste choisit donc une couleur qui se rapproche de la dentition naturelle du patient.

Le bridge ou le pont dentaire

Le pont dentaire, connu également sous son appellation anglaise “Bridge”, est une prothèse dentaire fixe qui remplace une ou plusieurs dents manquantes. Fixé sur des piliers en s’appuyant sur les dents adjacentes à l’espace à combler. Tout comme les couronnes, le bridge est fait en céramique ou en porcelaine, avec une couleur similaire à celle des dents naturelles du patient.

La facette dentaire

Considérés comme étant de véritables bijoux esthétiques… Ces prothèses ultra-fines sont fixées à la surface des dents à embellir. Les facettes dentaires sont généralement réservées aux dents du devant, c’est donc l’idéal pour corriger de légers défauts tels qu’une coloration altérée, un espace entre les dents, un léger chevauchement ou encore une anomalie de forme ou de taille.

L’inlay-onlay

Lorsqu’on a une dent endommagée, voire dévitalisée, les merveilleux inlays et onlays nous sauvent la mise ! Ces prothèses partielles reconstruisent avec précision la dent affectée. Pour faire simple, l’inlay restaure l’intérieur de la dent, tandis que l’onlay reconstruit la partie visible.

Les prothèses dentaires sur implants

Ces dispositifs offrent une solution permanente pour remplacer les dents manquantes. Afin de maintenir les dents de substitution en place, le prothésiste dentaire fixe des implants dentaires permanents dans la mâchoire de son patient. Les implants en titane offrent une stabilité et un confort supérieurs ; ils remplacent les racines des dents naturelles et permettent de retrouver un sourire radieux.

2. Les prothèses dentaires amovibles

Les prothèses amovibles sont utilisées lorsque l’appui dentaire est insuffisant. On les connait mieux sous le nom de dentier. Comme leur nom l’indique, on peut les retirer facilement de la bouche, contrairement aux prothèses fixes. On opte généralement pour un modèle amovible lorsqu’il manque beaucoup de dents. Mais la prothèse fixe est plus agréable pour le patient. Les prothèses amovibles existent sous deux formes à savoir :

La prothèse amovible partielle

La prothèse amovible partielle est conçue pour remplacer une partie de la dentition. Elle repose sur la gencive et la mâchoire, soutenue par de petits crochets métalliques souples. Grâce aux dents voisines, elle bénéficie d’un support supplémentaire, offrant ainsi une bonne stabilité par rapport à une prothèse complète.

La prothèse amovible complète

La prothèse amovible complète, également connue sous le nom de dentier, est idéale pour remplacer l’ensemble des dents (supérieures, inférieures ou les deux ). Généralement en acrylique, elle offre une base solide pour les dents de remplacement, qui, quant à elles, sont faites en résine. Esthétiquement parlant, elle donne des résultats similaires aux prothèses partielles.

Par ailleurs, qu’elles soient fixes ou amovibles, les prothèses dentaires nous permettent de sourire en toute confiance et nous sentir à l’aise dans toutes les situations. Toutefois, c’est avec un dentiste qu’il faut discuter des options qui répondent le mieux à vos besoins individuels !

